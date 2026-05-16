東京都が行っている「無痛分娩」費用の助成について、想定を超える申し込みがあり、支給が遅れていることから、東京都の小池知事は15日、「審査基準の見直し」や「必要な書類の周知」を指示したと明らかにしました。東京都では去年10月から、出産時の痛みを麻酔で和らげる「無痛分娩」を、都内に住む妊婦が都内の対象の医療機関で行った場合、最大10万円を助成する事業を都道府県で初めて行っています。都は過去の調査にもとづき、