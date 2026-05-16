イランのアラグチ外相は、戦闘終結に向けた協議を続けているアメリカに対し「信用できない」と述べ、「合意に至る前に全てが正確に定義されなければならない」という認識を示しました。イランアラグチ外相「最も重要な問題は信頼の問題です。私たちはアメリカ人を全く信用できません。ですからすべてが正確でなければなりません。合意に至る前に、すべてが非常に明確に定義されていなければなりません」BRICS外相会議に出席して