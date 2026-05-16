NY株式15日（NY時間11:43）（日本時間00:43） ダウ平均49548.69（-514.77-1.03%） ナスダック26298.46（-336.76-1.26%） CME日経平均先物62060（大証終比：+20+0.03%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反落。再び５万ドルを下回っている。本日はＩＴ・ハイテク株も利益確定売りが強まっており、ナスダックも大幅安。特段の売り材料は見当たらないが、今週の予想を上回る米インフレとＦＲＢの利