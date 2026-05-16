俳優の玉山鉄二、塩野瑛久が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗主演の７月期の日本テレビ系「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）に出演することが１５日、発表された。幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に２５年間、片想いしてきた主人公・雪村爽太（松村）。愛と狂気の狭間をラブサスペンスとして描く。玉山は麻里子のお見合い相手で警視庁捜査一課の刑事・佐倉泰輔役。恋と事件の両面で物語の核心に迫っていく存在