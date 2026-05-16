プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「具がゴロゴロ中華風オムレツ」 「とろとろ白菜と厚揚げの中華風うま煮」 「スナップエンドウのゴママヨ和え」 の全3品。 野菜がたっぷりとれる中華の献立。しっかりした味付けで、ご飯もすすみます！【主菜】具がゴロゴロ中華風オムレツ 簡単に作れて、食べ応え満点！タケノコの歯ごたえがアクセントです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロ