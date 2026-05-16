ドイツのメルツ首相は15日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、イランへの対応やホルムズ海峡の開放をめぐり、認識が一致したと明らかにしました。電話会談は、トランプ大統領が中国から帰国する途中に行われました。メルツ首相は会談後、SNSに「イランは今すぐ交渉のテーブルに着くべきだ。ホルムズ海峡を開放すべきだ。テヘランに核兵器を持たせてはならない」と投稿し、トランプ大統領と認識が一致したと強調しました。ま