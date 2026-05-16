上空から都内の治安を守る警視庁航空隊に新型のヘリコプターが就航しました。警視庁航空隊に導入されたイタリア製の最新ヘリ2機は、輸送能力が従来より向上した他、映像カメラが搭載され、災害時の救助活動や逃走車両の追跡などの捜査支援にあたります。航空隊の西村伸夫隊長は「空からの治安維持にまい進します」と決意を述べました。