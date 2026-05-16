三菱UFJフィナンシャル・グループが発表した2025年度の最終利益は、前の年度から30.3％増え、2兆4272億円となりました。日銀の利上げによる金利上昇が収益を押し上げ、三井住友フィナンシャルグループは1兆5830億円、みずほフィナンシャルグループは初めて1兆円を超え、3メガバンクそろって過去最高を更新しました。