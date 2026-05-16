フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、同クラブに所属する日本代表FW上田綺世と同代表DF渡辺剛について、今月17日に控えたエールディヴィジ最終節のPECズウォレ戦を欠場することを明言した。オランダメディア『Voetbal International』が15日、同監督のコメントを伝えた。JFA（日本サッカー協会）は15日、FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表のメンバー26名を発表。上田は2大会連続で、渡辺は初のワールド