スポルティングに所属するMF守田英正が15日、自身の公式SNSを通して、今季限りでのクラブ退団を発表した。現在30歳の守田は、今シーズン限りで4年間在籍したスポルティングとの現行契約が満了を迎える。今シーズンはケガによる長期離脱もなく、ここまで公式戦48試合のピッチに立ち、1得点5アシストを記録するなど、スポルティングの不動の中盤として活躍していたが、シーズン終了後の退団が正式に決まった。守田は自身の公式