宮城県の東北電力女川原発。手前が2号機＝2024年10月東北電力は15日、発電を14日に再開した女川原発（宮城県石巻市、女川町）2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表した。放射性物質の漏えいはなく、環境への影響はないとしている。東北電は15日午後5時10分ごろ、建屋内で放射性物質を含む微量の湯気が発生しているのを確認した。15日夜に発生した地震との関連はないと説明している。女川