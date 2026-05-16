無地の白Tシャツとひと口に言っても、素材やシルエットは多種多様。選び方次第で、コーデ自体もまた違った表情に見せられます。そこで今回は【GU（ジーユー）】にて驚きの990円で展開されている白Tシャツにフォーカス！ 肩先を覆うフレンチスリーブが上品な印象を与えてくれそうな一着を、ミドル世代が真似しやすい着こなし術とともに紹介します。 フレンチスリーブが上品見えする機能性Tシ