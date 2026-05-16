「J−Beauty」産業の成長を後押しするため、林総務大臣ら自民党の有志議員が、提言を木原官房長官に手渡しました。提言では、化粧品や美容家電・機器、ヘア・ネイル・エステなど日本の「J−Beauty」産業の輸出額は約1.5兆円だが、韓国や中国などが国家戦略として海外展開を進め、日本の国際競争力が低下しつつあると指摘しています。そして、「J−Beauty」産業を「国家戦略産業として再定義し、官民が一体となった成長戦略を構築す