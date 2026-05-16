米中首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領と、高市首相が電話会談を行いました。◇トランプ大統領は、帰国する機内で取材に応じ、中国・習近平国家主席との会談について明かしました。トランプ大統領「（Q．台湾に関して『米と争いになるリスクがある』と習主席は言っていたが）私はそうは思わない。私たちに問題はないだろう。台湾に関して習主席の思いは強い。私は何の約束もしていない」また、中国が警戒する台湾へ