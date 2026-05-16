2026年5月16日(土)・17日(日)に徳島で『マチ★アソビ Vol.30』が開催されます。4つのメインステージと、映画館の2つのシアター＆エントランスを中心として、100以上のイベントが行われます。どういうところにどういった会場があるのかという情報を以下にまとめました。マチ★アソビ vol.30https://www.machiasobi.com/開催されるイベントのスケジュールはマチ★アソビ公式サイトや以下のイベントスケジュールまとめ記事を参照して