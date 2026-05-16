アメリカのトランプ大統領は、偉人の彫像を並べた「英雄公園」をワシントンの国立公園内に建設し、「世界で最も安全で美しい首都にする」とアピールしました。トランプ大統領は15日、自らのSNSに「ポトマック川沿いの国立公園内に“英雄公園”を建設する。ワシントンを“世界で最も安全かつ美しい首都”にするという偉大なプロジェクトの1つとなる」などと書き込みました。トランプ政権は去年7月、アメリカ建国250年を記念した“国