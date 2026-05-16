14日に続き、中国の習近平国家主席との2日目の会談に臨んだアメリカのトランプ大統領。帰国する大統領専用機の中で取材に答え、会談では台湾問題について議論したものの「何も約束しなかった」と表明しました。アメリカトランプ大統領「台湾について彼（習主席）は強い思いを持っているが、私は何も約束しなかった」また機内では、高市総理とおよそ15分間、電話会談を行いました。会談後、高市総理は…高市総理「トランプ大統領