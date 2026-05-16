西武・隅田知一郎投手が１６日・日本ハム戦（エスコン）に先発する。前回登板から中７日。開幕から現在まで先発投手全員の遠征帯同が続いていたが、前カードは埼玉に残留して「変わらず。相手を研究して」と念入りに調整。リーグトップの本塁打数を誇る日本ハム打線が相手だけに、「変わらずいい。どこからでもつながる」と最警戒で挑む。チームは現在７連勝中で、２０１８年以来８年ぶりの８連勝を狙う。