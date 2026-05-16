ボートレース宮島の「サントリー杯」が１６日に開幕する。まるがめＧ?「レディースオールスター」で、チルト３度のまくりを武器に旋風を巻き起こした田上凛（２４＝大阪）が初日７Ｒ１号艇で登場する。「１号艇はインから。イン戦は苦手なんですけどね（笑い）。２走目からはチルト３度で外から行きます」と戦法を語った。前検の気配は「足は良さそう。伸び型仕上げの成功率は８０％ぐらい」と雰囲気はあり、まるがめの再現