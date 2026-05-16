日に日に気温が上がり、まだ5月だというのに早くも最高気温が30℃を超える地域も。湿度も上がるこれからの季節は、食品のいたみや食中毒が心配ですよね。日ごろから衛生面に気をつけているつもりでも、自己流の対策や、ふだんの何気ない行動の中に意外な落とし穴があることも……。ここでは、身近な食材・食品が原因になった「食中毒」の事例をご紹介します。食中毒のリスクがあるのは、生の肉や魚だけではありません。正しい知識