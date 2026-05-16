NY株式15日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均49633.56（-429.90-0.87%） ナスダック26282.59（-352.63-1.34%） CME日経平均先物61935（大証終比：-105-0.17%） 欧州株式15日GMT15:02 英FT100 10190.59（-182.34-1.76%） 独DAX 23995.44（-460.82-1.88%） 仏CAC40 7960.80（-121.47-1.50%） 米国債利回り 2年債 4.075（+0.058） 10年債 4.574（+0.092） 30年債