高市総理大臣は15日夜、米中首脳会談を終えて大統領専用機で帰国中のアメリカのトランプ大統領と電話会談し、中国訪問について説明を受けました。高市総理：（トランプ大統領から）今般の中国訪問について、かなり詳細に説明をいただき、中国を巡る諸課題を中心に意見交換を行いました。15分間の電話会談で、両首脳は、中国を巡る諸課題について意見交換し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密に意思疎通していくことを確認しま