【Amazon：アイマスク セール】 セール期間：5月16日0時～5月29日23時59分 通常タイプ ネイビー Amazonにて、Mononsのアイマスクがセール価格で販売されている。セール期間は5月29日23時59分まで。 本商品は、99.99%の遮光性能に、圧迫ゼロの呼吸感をプラスした次世代アイマスク。独自開発の立体カットがまぶたに触れず、マツエクやアイメイクを保護す