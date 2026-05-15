MF守田英正が15日、インスタグラム(@mrt_510)を通じて今季限りでスポルティングを退団することを発表した。守田は2022-23シーズンにサンタ・クララからの国内移籍でポルトガルの強豪・スポルティングに加入。北中米W杯メンバー入りはならなかったものの、ここまでクラブ通算164試合11得点16アシストを記録し、中心選手として活躍してきた。そうしたなかで守田は明日のリーグ最終節を前に「明日アルバラーデで会いましょう。