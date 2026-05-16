W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。39歳のDF長友佑都（FC東京）は5大会連続の代表入り。所属クラブが公開した選出の瞬間の映像では、思わず男泣きする姿があった。発表の中継を見ながら、運命の瞬間を待った長友。森保一監督から名前が呼ばれると堪えきれず、感極まった様子。手で目元を押さえてしばらく動けなかった。関係者