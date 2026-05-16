◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコン）西武・長谷川信哉外野手が貴重な追加点を生む一打を放った。６回の守備から途中出場。１点リードの７回２死一、二塁で相手先発・達のフォークを振り抜いた打球は中堅手の頭上を越えた２点適時二塁打。「チャンスだったので、しっかりとランナーを帰すことを意識した」と胸を張った。直近の試合では、右翼手として先発出場したカナリオに代わって、守備固めとして試合途