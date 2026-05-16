◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコン）西武のドラフト２位ルーキー守護神・岩城颯空（はくあ）投手＝中大＝が今季１５試合目の登板で１２セーブ目をマーク。オリックス・マチャドに並び、リーグトップに立った。３点リードの９回から３番手として登板。清宮、レイエス、細川の打順にも「いい打順でしたけど、余計に考え過ぎちゃうとボール先行になったりすることが多々ある。そこは特に気にせず、ストライク先