赤色灯愛知県警は15日、埼玉県東松山市の会社でフィリピン国籍の女性（23）を監禁したとして、逮捕監禁容疑でベトナム国籍の無職ホアン・バン・フォン容疑者（29）＝埼玉県草加市＝を逮捕した。県警によると、愛知県内で女性と同居していた男性から8日、女性が行方不明になったと110番を受け、捜査していた。逮捕容疑は13日ごろから15日午前9時ごろまで、女性をひもで縛るなどして脱出できないようにし、監禁した疑い。15日