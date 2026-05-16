「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）に問われたプロ野球・広島東洋カープの元選手、羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁であった。羽月被告は起訴内容を認め、即日結審。井上寛基裁判官は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）の判決を言い渡した。公判で羽月被告は「周囲にも同じように吸っているカープの選手がおり、大丈夫