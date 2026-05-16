企業などが外国人を雇う場合に行うべきことを盛り込んだ指針の改正案を厚生労働省がまとめ、専門家や労働組合、経済団体の代表などで構成する分科会が了承しました。厚労省の労働政策審議会の分科会が15日了承したのは、外国人を雇う企業などが行うべき措置を定めた管理指針の改正案です。この改正について、厚労省は「秩序ある共生社会を実現するに当たって、日本人労働者が共生社会の実現について理解し協力するとともに、外国人