【ガンダムベース限定 ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）】 5月2日 発売 価格：1,430円 ガンダムベース販売商品 2024年に発売された「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）」のガンダムベース限定カラーバージョンが、5月2日に同店舗にて発売となった。 「ガンダムベー