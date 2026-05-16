サッカーW杯北中米3カ国大会に臨む日本代表から選外となった南野拓実＝2025年11月サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本代表をサポートする立場で南野拓実（モナコ）が同行する方向で調整していることが15日、関係者への取材で分かった。昨年12月に左膝の前十字靱帯を断裂した31歳の南野は、この日発表された26人のW杯メンバーには選ばれなかった。前回のW杯カタール大会で10番を背負うなど長く日本代表で活