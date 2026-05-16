元乃木坂46でタレント、プロ雀士の中田花奈（31）が15日、都内で、プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−26」の閉幕イベント後、所属する「BEAST X」の選手として取材に応じた。参戦3年目となった今季はレギュラーシーズンでプラス228・4ポイントと活躍。チームも初めてセミファイナル、ファイナルへと進み4位で終えた。シーズン開幕時に「自分チームのキーパーソンになりたい」と話していたことについて聞かれ、「そういう動きは、ちょっ