【ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア】 5月16日 発売 価格：7,920円 ボークスは、プラモデル「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」を5月16日に発売する。価格は7,920円。 本商品は、ボークスが展開する美少女プラモデル「ブロッカーズFIORE」より、宇宙少女「コスモス＆コメット」が太陽のような赤