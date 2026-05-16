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【ホビーラウンドSR】 開催期間：5月16日～5月17日 会場：全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストア ボークスは、イベント「ホビーラウンドSR」を全国のボークスSR、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて5月