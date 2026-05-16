【GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE】 開催期間：5月7日～5月22日 会場：ガンダムベース東京アネックス（ダイバーシティ東京プラザ2階） ※ガンダムベース東京（ダイバーシティ東京プラザ7階）でも併催 入場料：無料 3月20日から4月20日に原宿で開催された体験型ポップアップイベント「GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE」が、会場