栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件について、捜査本部がある栃木県警・下野警察署から中継です。15日午後10時半すぎ、栃木県警・下野警察署に新たに逮捕された少年を乗せた車が入っていきました。そのとき、少年は身を伏せていて、表情を確認することはできませんでした。この事件をめぐっては、相模原市に住む16歳の少年が、事件が起きた当日に逮捕されていて、「同