注意欠如多動症・ADHDの治療に使う薬「コンサータ」について、薬局などで供給不足が生じているとして、発達障害の当事者団体が供給の安定を求め、厚生労働省に要望を行いました。ADHDの治療薬「コンサータ」をめぐっては、需要の増加などを受け、販売会社が限定出荷を行っていて、薬局などで供給不足が生じています。こうした事態を受けて、発達障害の当事者団体は会見を開き、厚労省に対し、薬局間で在庫の偏在があり、患者の治療