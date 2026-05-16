弘法大師・空海（７７４〜８３５年）によって開かれた真言宗寺院ゆかりの名宝を紹介する特別展「空海と真言の名宝」（読売新聞社など主催）のプレス取材会が１５日、東京国立博物館（東京・上野公園）で行われた。同展は、空海の生誕１２５０年を記念して同館平成館で７月１４日〜９月６日に開催。真言宗主要１６派の総本山・大本山や関係寺院に伝わる仏像や書、絵巻など８８件を展示する。この中には、空海が中国から持ち帰っ