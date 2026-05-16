【Amazon：ストーム「新界2」】 セール期間：5月16日～5月29日23時45分 STORM（ストーム）のゲーミングPC「新界2」がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は5月29日23時45分まで。 今回セールの対象となっているのは、「魅せる」を特徴としたミドル～ハイエンドゲーミングPCシリーズ「新界2」の3モデル。大型液晶簡易水