麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）の２５―２６シーズンが１５日をもって全日程を終了し、ＥＸ風林火山が２度目の優勝を果たした。２０―２１シーズンに続いての優勝は、レギュラーシーズン、セミファイナルを首位で突破する完全優勝となった。今季から選手兼監督に就任した二階堂亜樹のもと、レギュラーシーズンでは今季新加入の永井孝典、ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツから移籍した内川幸太郎が大躍進。レギュ