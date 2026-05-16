5月15日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。スタイル抜群の美女グラドルが9歳から始めたゴルフのスコアを明かし、「異次元にすごい。プロレベル」と驚きの声が上がった。【映像】美女グラドルの見事なゴルフスイングとスコア『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番