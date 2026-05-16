近年猛暑が続く中、お米の品質に影響が出てしまうこともあるといいます。そうした中、暑さに強いという新しいブランド米が登場しました。◇香りが食欲をそそる脂がのったカルビを、一口ほおばれば…客「おいしい！」すかさず欲しくなるのが、炊きたてのライスです。客「おかわりします」焼き肉に欠かせない“相棒”なので、ついついおかわりします。客「（Q．ごはんおかわり無料？）無料です、無料。最高ですね」実はこちら