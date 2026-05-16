5月15日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。ワタリ119が美女グラドルたちとタッグを組んで大声フリップ芸を披露したものの、「ヤル気あるの？」とブチギレる場面があった。【映像】美女グラドルたちのビキニ姿『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英