1994（平成6）年5月16日、自民党の（右から）山崎拓氏、加藤紘一氏、小泉純一郎氏の「YKKトリオ」が中心となり、中堅・若手議員でつくる新政策行動集団「グループ・新世紀」の発会式が衆院議員会館で開かれた。当時は羽田連立政権が発足したばかり。加藤代表は「政権奪還のために執行部に提言したい」と述べた。