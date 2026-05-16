「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島の羽月隆太郎被告（26）は15日、広島地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。即日結審し、地裁は拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。また、被告が「周囲にも吸っているカープの選手がいた」などと発言したことを受け、球団は週明け18日にも再調査を開始する。「ゾンビタバコ」な