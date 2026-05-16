【デッキボックスファイナルファンタジーIXビビ】 5月16日 発売 価格：6,380円 スクウェア・エニックスは、「デッキボックスファイナルファンタジーIXビビ」をスクウェア・エニックス e-STOREで5月16日に発売する。価格は6,380円 「ファイナルファンタジー・トレーディングカードゲーム（FFTCG）」の関連グッズを展開するSQUARE E