【にじさんじフェス2026】 開催期間：5月16日～17日 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」 ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」によるイベント「にじさんじフェス2026」が5月16日、翌17日に千葉県千葉市の「幕張メッセ」にて開催される。 にじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス」は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮した唯一無二のエンタ&#