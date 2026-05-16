麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）の２５―２６シーズンの全日程が１５日、終了した。２０２３年に創設してから初めてファイナルに進んだＢＥＡＳＴＸは一時、優勝シャーレに手を掛けたが、４位に終わった。今季から東城りお、下石戟を加え新体制となったＢＥＡＳＴで、大きな成長を見せたのが元乃木坂４６の中田花奈だ。過去２シーズンは個人ポイントで大幅マイナスをしていたが、今季はレギュラー、セミファ