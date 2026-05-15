バドミントンのタイ・オープンは15日、バンコクで各種目の準々決勝が行われ、女子シングルスの山口茜、明地陽菜（ともに再春館製薬所）が勝って4強入りした。女子ダブルスの岩永鈴、中西貴映組（BIPROGY）なども準決勝に進んだ。（共同）